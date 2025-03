Un premier Oscar à Hollywood et le carnaval de Rio s'enflamme

Une femme embrasse le masque de l'actrice brésilienne Fernanda Torres au sambodrome, durant le carnaval de Rio le 3 mars 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Samba et cinéma se sont unis dans une formidable explosion de joie dimanche au carnaval de Rio lorsque le Brésil a remporté son premier Oscar à Hollywood avec "Je suis toujours là" au moment où les danseurs défilaient au rythme endiablé des percussions dans le sambodrome.

"On a l'Oscar!". Des hurlements de joie et des embrassades enfiévrées ont accueilli l'annonce faite par haut-parleurs dans le sambodrome où 70.000 spectateurs assistaient sur les gradins aux défilés des écoles de samba du carnaval le plus célèbre du monde.

Une ferveur comparable à celle des soirées de Coupe du monde a gagné danseurs et spectateurs, dans ce pays qui n'avait jusqu'ici jamais remporté la moindre statuette lors de la cérémonie-phare du cinéma à Hollywood.

La coïncidence des deux événements planétaires à Los Angeles et à Rio de Janeiro avait fait monter la température, d'autant que les chances du long métrage de Walter Salles de remporter l'Oscar du meilleur film international avaient semblé augmenter ces dernières semaines.

"C'est totalement dingue! On était au sambodrome quand on a appris qu'on avait gagné, c'était énorme! Longue vie au cinéma brésilien!", a déclaré à l'AFP l'acteur brésilien Wesley Torquato.

Le long-métrage, tiré de l'histoire de Rubens Paiva, ex-député enlevé par des agents du régime en 1971, à Rio de Janeiro, retrace les années de plomb de la dictature au Brésil.

La reine de batterie de l'école de samba Imperatriz Leopoldinense défile au carnaval de Rio au sambodrome, le 3 mars 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

"C'est le jour où on peut être encore plus fier d'être brésilien. Fiers de notre cinéma, de nos artistes et, surtout, de notre démocratie", s'est félicité sur X le président Luiz Inacio Lula da Silva après l'annonce à Los Angeles.

Des scènes de liesse ont également été observées dans les villes de Sao Paulo, Recife et Belo Horizonte, elles aussi en pleine célébration du carnaval, à l'annonce du prix.

- Paillettes et chars extravagants -

"Il n'y a pas de meilleur jour qu'un dimanche de carnaval pour remporter un Oscar", avait assuré auprès de l'AFP Rebecca Maria Darakjian Batoni, une avocate de 25 ans venue admirer la parade.

Dimanche, les premières écoles de samba ont commencé à défiler pour la première des deux nuits du carnaval. Reines de batterie, danseurs à paillettes et chars extravagants ont défilé aux rythmes des percussions assourdissantes le long du sambodrome, une avenue de 700 mètres bordée de gradins à ciel ouvert.

Jusqu'à mardi matin, les 12 meilleures écoles de samba de la "ville merveilleuse" s'affrontent dans l'espoir d'être sacrée championne au plus grand carnaval du monde dont les images sont retransmises à des millions de téléspectateurs dans le monde entier.

Dans les rues de Rio, des panneaux et posters vantaient Fernanda Torres, l'actrice principale du film, et de nombreuses personnes avaient acheté des statuettes dorées des Oscars en plastique aux marchands ambulants.

L'actrice de 59 ans, fille de la légendaire actrice Fernanda Montenegro, s'est dite "très fière" de voir son portrait partout dans les rues.

Dans les défilés de rue entourant le carnaval, de nombreux fêtards avaient revêtu le costume d'Eunice Paiva, incarnée par Fernanda Torres, cette mère de famille courageuse qui affronte dans le film le régime militaire qui a régné sur le pays de 1964 à 1985, pour retrouver son mari.

Une danseuse de l'école de samba de Mangueira, défile à la première nuit du carnaval de Rio, le 3 mars 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

"Fernanda Torres est un exemple, une idole pour le Brésil", s'enthousiasme Cristina Leite de Moraes, médecin de 25 ans. "Qu'elle représente le Brésil est un rêve, nous sommes en liesse", se félicite auprès de l'AFP Fernanda Ziegler, une autre festivalière.

"Je suis toujours là" avait été auréolé auparavant du prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise, et Fernanda Torres a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique.

La villa où a été tourné le film, dans le quartier d'Urca, donnant sur la baie de Rio, est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans.

Le film, lui, continue de remplir les salles de cinéma où il a attiré plus de quatre millions de spectateurs, au moment où la Cour suprême a décidé récemment de rouvrir le dossier sur la disparition de Rubens Paiva.

Les autorités espèrent que l'engouement pour les Oscars pourrait augmenter les revenus générés par le carnaval, estimés à près d'un milliard d'euros cette année.