UN PREMIER DÉCÈS LIÉ AU CORONAVIRUS RECENSÉ AUX ETATS-UNIS (Reuters) - Les responsables de la santé de l'État de Washington ont fait part samedi du premier décès aux Etats-Unis d'un patient ayant contracté le coronavirus. La victime est un homme âgé de 50 ans, qui avait déjà des problèmes de santé. Plus de 60 personnes infectées par le coronavirus ont été à ce jour recensées aux Etats-Unis. Dans la plupart des cas, il s'agit de voyageurs en provenance de la Chine, pays d'origine de l'épidémie. Le président Donald Trump a évoqué samedi une possible fermeture de la frontière sud des Etats-Unis avec le Mexique pour limiter la propagation du virus. Washington envisage également d'interdire l'accueil sur le sol américain de voyageurs ayant séjourné récemment en Iran. Le département d'Etat américain déconseille désormais également de se rendre en Corée du Sud ou en Italie, deux pays fortement touchés par l'épidémie, en dehors même de la Chine. (Steve Gorman et Dan Whitcomb, version française Jean-Michel Bélot)

