Un premier cas du coronavirus chinois dépisté aux États-Unis

Un premier cas de contamination au coronavirus apparu en Chine a été dépisté aux Etats-Unis, a annoncé mardi le Centre de contrôle et de prévention des maladies.Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années de retour d'un voyage en Chine qui a été diagnostiqué à Seattle, dans l'Etat de Washington, selon le New York Times. Les autorités locales n'ont pas dévoilé son identité. Les Etats-Unis sont ainsi touchés après la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et Taïwan. Coronavirus : un mystérieux virus né sur un marché inquiète la Chine L'individu n'avait visité aucun des marchés d'où ont émané de nombreux cas à Wuhan en Chine, mais avait seulement voyagé dans la région, a déclaré Nancy Messonnier, directrice du centre des maladies respiratoires des CDC, dans une conférence téléphonique avec la presse.Wuhan, foyer d'origine du virus LIRE AUSSI > Chine : l'épidémie de pneumonie à Wuhan est due à un nouveau coronavirus Un échantillon, transmis aux CDC, a permis de confirmer lundi que l'homme était bien contaminé par le nouveau virus, a indiqué Scott Lindquist, épidémiologiste de l'Etat de Washington.Il se trouve actuellement au Providence Regional Medical Center à Everett. Son état actuel est bon, a dit Chris Spitters, responsable sanitaire du comté de Snohomish, juste au nord de Seattle.Les Etats-Unis ont mis en place depuis vendredi des contrôles dans trois grands aéroports américains (New York JFK, San Francisco et Los Angeles), et vont étendre ces contrôles à Chicago et Atlanta cette semaine, ont annoncé des responsables. Un risque « faible » de contamination en FranceTous les passagers voyageant depuis Wuhan par des vols indirects seront dorénavant obligés d'arriver aux Etats-Unis par ces aéroports, ont indiqué les CDC. De son côté, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn a assuré mardi, lors d'une conférence de presse que le risque d'introduction du ...