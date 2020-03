Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un premier cas de coronavirus détecté dans les Bouches-du-Rhône Reuters • 03/03/2020 à 12:38









UN PREMIER CAS DE CORONAVIRUS DÉTECTÉ DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE MARSEILLE (Reuters) - Une femme a été testée positive au nouveau coronavirus dans les Bouches-du-Rhône, une première dans ce département, et une cellule de crise a été constituée pour identifier les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec elle, a annoncé mardi l'Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur. "Cette patiente est actuellement prise en charge à l'Institut hospitalo-universitaire à Marseille", écrit l'ARS dans un communiqué. "Une cellule de crise a été mise en place immédiatement par l'Agence régionale de santé, en lien avec la cellule régionale de Santé publique France pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec cette personne", ajoute-t-elle. Pour l'ensemble de la France, la direction générale de la Santé a fait état lundi soir de 191 cas de contamination, dont trois mortels, à ce coronavirus apparu en décembre en Chine. (Marc Leras, édité par Bertrand Boucey)

