Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un premier cas de contamination par le coronavirus au Vatican Reuters • 06/03/2020 à 14:14









UN PREMIER CAS DE CONTAMINATION PAR LE CORONAVIRUS AU VATICAN CITE DU VATICAN (Reuters) - Un premier cas de contamination par le nouveau coronavirus a été identifié jeudi par les services de santé du Vatican, a annoncé vendredi le porte-parole de l'Etat pontifical enclavé dans la ville de Rome. Les activités des services ambulatoires des établissements hospitaliers du Vatican ont été suspendues afin de procéder à des désinfections mais les services d'urgences restent fonctionnels, a-t-il précisé en soulignant que les autorités sanitaires italiennes avaient été informées Selon les derniers bilans communiqués jeudi par les autorités italiennes, 42 cas de contamination par le nouveau coronavirus ont été recensés dans la seule province de Rome. Au total, cette épidémie a fait 148 morts en Italie, le pays européen le plus affecté par cette crise sanitaire. (Philip Pullella, version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.