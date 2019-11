Un pont routier s'effondre au nord de Toulouse

Le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn s'est effondré lundi 18 novembre au matin, entre 8 heures et 8 h 30, apprend-on. Selon les pompiers, un camion et une voiture sont tombés dans le Tarn. Comme le rapporte La Dépêche du Midi, le poids lourd avait un tonnage supérieur à celui autorisé. De nombreux secours se sont rendus sur place. Le premier bilan fait état de blessés. Dans la voiture qui franchissait le pont au même moment se trouvaient un adolescent de 15 ans et ses parents.Lire aussi La grande misère des ponts françaisSelon La Dépêche, à la suite du drame, la départementale 71 a été coupée. Il n'est plus possible de circuler dessus pour le moment. Le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn est long de 150 mètres et large de 5 mètres. Ses dernières rénovations remonteraient à 2003.Plus d'informations à suivre sur LePoint.fr...