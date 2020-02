Un pompier de Paris en garde à vue pour le viol d'une policière

Un pompier de Paris est actuellement en garde à vue. Il est suspecté du viol d'une fonctionnaire de police qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans les Yvelines. L'enquête du parquet est ouverte en flagrance des chefs de viol. L'information a été confirmée au Point par le parquet de Versailles.En fonction à Paris, après avoir longtemps exercé dans ce département de l'Ouest parisien, elle rentrait à son domicile quand un homme l'a agressée dans son immeuble. Bien qu'elle se soit débattue, le suspect est parvenu à ses fins.Aussitôt connu, le crime a bouleversé l'ensemble des collègues de la victime, qui a été hospitalisée. La policière est extrêmement appréciée à Paris comme dans les Yvelines.Mis en fuite par des voisinsLe pompier a été interpellé cet après-midi à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. On ignore à ce stade de l'enquête s'il connaissait sa victime. L'agresseur avait été mis en fuite par les voisins alertés par les cris de la policière. Bien que les faits se soient déroulés en pleine nuit, il était entre 3 heures et 4 heures du matin, la victime et des témoins ont pu livrer des détails physiques de l'assaillant. Munis d'éléments de portrait-robot et des caractéristiques de son véhicule, les enquêteurs ont pu remonter la piste du suspect.Lire aussi Une policière « radicalisée » en conseil de discipline, son collègue d'extrême droite épargnéPlusieurs affaires de viols ou...