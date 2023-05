Un policier mis en examen dans une affaire de système d'espionnage organisé par le PSG

À chaque jour son scandale au PSG.

Selon les informations de Libération , un policier a été mis en examen ce jeudi pour des faits de « détournement de secret de défense nationale par son dépositaire », « violation du secret professionnel » et « détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel » dans le cadre d’une affaire portant sur des soupçons de fuite d’informations confidentielles au profit du PSG. « C’est un dossier énorme qui concerne mon client pour une petite partie seulement, avec beaucoup de suspicion et peu d’éléments objectifs » , a réagi Me Seydi Ba, l’avocat du mis en cause, auprès de Libération .…

