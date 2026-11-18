Un policier condamné en appel à huit ans de prison pour le meurtre d'Olivio Gomes au volant de sa voiture

Gilles Guilbert à son arrivée pour l’audience finale de son procès devant la cour d’assises de Versailles, le 27 mars 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le policier Gilles Guilbert a été condamné en appel mercredi par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à huit ans de prison avec mandat de dépôt pour le meurtre d'Olivio Gomes, un automobiliste tué au volant de sa voiture en 2020 à Poissy (Yvelines).

Gilles Guilbert, 35 ans, n'a pas agi en légitime défense lorsqu'il a fait feu à trois reprises sur Olivio Gomes la nuit du 17 octobre 2020 à Poissy, a estimé la cour d'assises des Hauts-de-Seine, contrairement à ce qu'il a affirmé pendant plus d'une semaine.

L'ancien policier encourait jusqu'à trente ans de réclusion criminelle pour avoir tué ce jeune homme noir d'origine bissau-guinéenne de 28 ans et père de famille au volant de sa voiture, après une filature.

La peine prononcée est en deçà des réquisitions du parquet général qui avait requis 10 ans de réclusion criminelle, soit la même prononcée contre l'accusé en première instance.

Devant une salle comble, la présidente a expliqué pourquoi l'homicide volontaire devait être retenu : du fait de l'utilisation d'une "arme particulièrement létale", du nombre de "tirs", de leur localisation dans une "zone vitale" et de la distance de ceux-ci "à moins d'un mètre de la victime", augmentant leur "potentiel létal".

Les "deux pieds ancrés dans le sol", Gilles Guilbert a "délibérément" visé Olivio Gomes au volant de sa voiture et l'ensemble de ces éléments témoignent de la "volonté de provoquer la mort qui l'animait".

Cet ancien policier de la brigade anticriminalité (BAC) de nuit parisienne, qui a été conduit dans le box vitré après avoir comparu libre, est resté impassible à la lecture du verdict prononcé après plus de neuf heures de délibération.

La cour d'assises d'appel l'a également condamné à une interdiction définitive d'exercer la fonction de policier et à une interdiction de détenir une arme pendant quinze ans.

A quelques mètres de lui, les frères et sœurs d'Olivio Gomes, son père, sa compagne, sont apparus extrêmement émus lorsque la présidente a répondu "oui" à la question de savoir s'il était coupable de meurtre.

"C'est un soulagement. Toutes ces années de lutte, de combat, il y a eu beaucoup de doute. On peut enfin souffler, faire notre deuil", a déclaré à l'AFP Léonel Gomes, petit frère d'Olivio.

Il espère que cette condamnation "ouvrira la porte aux autres familles de victimes de violences policières".

"Historique"

Gilles Guilbert à l'entrée de la cour d'assises, à Versailles, le 27 mars 2026, lors de son premier procès pour la mort d'Olivio Gomes ( AFP / Thomas SAMSON )

"C'est historique ce que l'on a obtenu", s'est réjoui Me Damien Vinet, l'un des avocats de la famille, alors que les condamnations de membres des forces de l'ordre pour homicide volontaire commis dans l'exercice de leur fonction sont peu fréquentes.

La nuit du 17 octobre 2020, Gilles Guilbert et deux autres policiers de la BAC de nuit parisienne suivent la Clio d'Olivio Gomes sur le périphérique parisien puis sur l'A13.

Au terme d'une filature discrète d'une vingtaine de kilomètres, le trio policier donne l'ordre à Olivio Gomes de s'arrêter, ce qu'il ne consent pas à faire tout de suite, selon eux.

En appel, cette filature a longuement été discutée, la version des policiers - qui affirment qu'Olivio Gomes conduisait "à vive allure" et qu'il faisait des "embardées" - ayant été contredite par l'analyse de la vidéosurveillance.

Suivi par l'équipage policier, Olivio Gomes poursuit sa route jusqu'au pied de sa résidence à Poissy, où il s'arrête. Gilles Guilbert sort du véhicule sérigraphié "police" et pointe son arme de service dans sa direction. La Clio redémarre. Trois coups de feu suivent.

En appel, Gilles Guilbert a concédé des tirs pas "nécessaires" n'ayant pas permis d'arrêter la voiture d'Olivio Gomes, qui stoppera sa course quelques mètres plus loin, emboutie dans un autre véhicule.

C'est "sa peur", "sa propre angoisse", qui lui a fait "complètement perdre le cap", a estimé l'avocat général dans son réquisitoire de près de trois heures mardi.

La défense a, elle, invoqué des "tirs réflexes" de "moins d'une seconde" et plaidé l'acquittement de Gilles Guilbert, sans convaincre la cour.

Son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, a indiqué qu'il ne formerait pas de pourvoi en cassation, tout en faisant part de sa "déception".