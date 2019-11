Un plan pour mettre fin au démarchage abusif des assurances

Le démarchage téléphonique est souvent ressenti comme une plaie pour les consommateurs et une source d'arnaque pour les personnes les plus fragiles. C'est en particulier le cas pour les assurances où certains particuliers pouvaient se retrouver avec un nouveau contrat après une brève conversation.Après plusieurs mois de tractations, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) qui rassemble la majorité des acteurs du secteur a décidé de durcir les conditions de démarchage en assurance par téléphone.Ce texte qui doit être mis en œuvre avant le mois de juillet 2020 prévoit notamment la fin de la « vente en un temps », c'est-à-dire une offre suivie directement d'un contrat. Par ailleurs, les assureurs ont accepté le principe de la généralisation du consentement écrit.Uniquement des contrats par écritDorénavant, le contrat proposé devra être exclusivement exprimé par écrit (papier ou mail) et ne pourra plus être validé par un simple SMS de confirmation. Par ailleurs, si une personne est intéressée, un délai d'au moins 24 heures devra être respecté entre l'appel de démarchage et le rendez-vous téléphonique destiné à prendre connaissance des documents.« Considérant que les mauvaises pratiques et abus de certains acteurs nuisaient à la profession dans son ensemble, les distributeurs ont souhaité mettre en place de bonnes pratiques », explique le CCSF.Par ailleurs, les associations de consommateurs qui étaient fortement mobilisées sur ce dossier ont obtenu d'autres avancées. Désormais en cas d'une réponse négative lors d'un démarchage, les professionnels se sont engagés à ne plus solliciter cet interlocuteur.Plus facile de rompre le contratAutre avancée majeure : les démarches pour renoncer à un contrat s'apparentent parfois à un parcours du combattant avec notamment l'envoi d'une lettre recommandée. Désormais, un courrier simple ou un courrier électronique permettra de mettre fin au ...