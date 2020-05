Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un plan de soutien à l'automobile présenté d'ici 15 jours Reuters • 18/05/2020 à 09:10









UN PLAN DE SOUTIEN À L'AUTOMOBILE PRÉSENTÉ D'ICI 15 JOURS PARIS (Reuters) - Le gouvernement français présentera "sous 15 jours" un plan de soutien au secteur automobile et un autre "avant le 1er juillet" concernant la filière aéronautique, deux secteurs touchés de plein fouet par la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi Bruno Le Maire. "J'annoncerai un plan de soutien au secteur automobile sous 15 jours", a déclaré le ministre de l'Economie sur franceinfo. "Le plus vite sera le mieux, de façon à relancer la consommation, de façon à soutenir la transformation vers un modèle plus durable avec le soutien en particulier aux véhicules qui émettent le moins de CO2, aux véhicules électriques." Concernant l'aéronautique, "nous avons engagé des travaux avec la filière aéronautique et avant le 1er juillet nous annoncerons un plan sectoriel de soutien au secteur aéronautique", a-t-il ajouté. (Bertrand Boucey et Marine Pennetier)

