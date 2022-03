Un plan de relance post-pandémie "complexe" à l'efficacité encore incertaine, selon la Cour des comptes

Le premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a insisté mercredi sur la "complexité" du plan de relance post-pandémie dont l'efficacité des mesures "restait à établir".

"L'évaluation du plan de relance est indispensable", a déclaré Pierre Moscovici devant la commission des finances du Sénat à l'occasion de la publication du rapport de la Cour sur "la préparation et la mise en oeuvre" du plan France Relance présenté par le gouvernement en septembre 2020.

Dans son rapport, la Cour souligne la "complexité" du plan qui abrite "un ensemble assez touffu de mesures", a expliqué Pierre Moscovici, alors que "la frontière avec d'autres programmes en cours est parfois confuse".

Le premier président a notamment cité le "recouvrement" avec "les programmes d'investissements d'avenir (PIA), dont 11 milliards d'euros ont été intégrés dans le plan", d'un montant total de 100 milliards d'euros.

Pierre Moscovici a insisté sur "la nécessité de pouvoir suivre dans la durée la mise en oeuvre du plan" au-delà de 2022, particulièrement "les sommes engagées effectivement décaissées auprès des bénéficiaires" alors que le travail de la Cour a mis en lumière l'existence d'une "zone grise" entre "le décaissement" par l'État et "le moment où les bénéficiaires finaux reçoivent effectivement l'argent public".

La Cour "invite à une certaine vigilance dans la poursuite de la mission du plan de relance" du fait du conflit en Ukraine et recommande une "plus forte sélectivité des projets" et la suppression de la mission budgétaire du plan "le plus tôt possible" après 2022.

Si "le succès rencontré par plusieurs mesures, incontestable, oblige à s'interroger sur la suite à leur donner", comme les primes à la rénovation des logements, "un tel plan est par nature temporaire", a insisté Pierre Moscovici.

"Les finances publiques doivent retrouver une trajectoire compatibles avec la soutenabilité de la dette", conditions de l'obtention des apports de l'Union européenne, a ajouté M. Moscovici rappelant que ce soutien, "souhaitable", dépendait également de "la poursuite de la réforme de l'assurance chômage".

La France pourrait bénéficier de 43,3 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance européen "NextGenerationEU", avait rappelé la Cour dans son rapport annuel publié en février. Il est nécessaire de "mettre en place les moyens qui permettent de répondre aux exigences" de la Commission, a estimé Pierre Moscovici.