Un plan "contre le séparatisme dans la République" lancé avant les municipales

Sibeth Ndiaye a confirmé la stratégie de l'exécutif de vouloir lutter contre le "repli communautaire" observés à plusieurs endroits du territoire.

Le gouvernement lancera d'ici aux élections municipales de mars "une stratégie de lutte contre le séparatisme dans la République", a confirmé dimanche 9 février sa porte-parole Sibeth Ndiaye sur LCI .

"On doit être capables d'y répondre"

"Il y a un certain nombre d'endroits dans notre pays où il y a du repli communautaire, une volonté de se séparer de ce que sont les valeurs et les lois de la République", a-t-elle plaidé: "Dans ces endroits où il y a une volonté manifeste de certains (qui notamment usent de l'islamisme politique pour définir une forme d'alternative à la République, qui séparent un certain nombre de gens du reste de la République), on doit être capables d'y répondre."

Le président Emmanuel Macron avait annoncé fin janvier, lors du dîner annuel des organisations arméniennes, qu'il prendrait prochainement une initiative "sur la lutte contre le communautarisme, le séparatisme dans l'Etat et les ingérences étrangères qui le nourrissent" .

Interrogée, Mme Ndiaye s'est refusée à préciser si le plan serait porté par le chef de l'Etat "ou quelqu'un d'autre". Elle a souligné la distinction entre cette initiative et les discours sur la laïcité réclamés régulièrement à Emmanuel Macron.

Sur ce sujet, Sibeth Ndiaye a rappelé les discours déjà prononcés par le chef de l'Etat "sur la laïcité", définissant clairement selon elle la position présidentielle: "La laïcité selon le président, c'est le principe qui permet à tous de croire ou de ne pas croire, dans les limites des lois de la République. Et quand vous croyez, vous avez le droit de croire avec intensité, du moment que vous respectez les lois de la République."