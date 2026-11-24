Un pilote pakistanais, premier étranger à se rendre dans la station spatiale chinoise

Zeeshan Ali s'apprête à devenir le premier pilote pakistanais en orbite et le premier ressortissant étranger à embarquer à bord de la station spatiale chinoise Tiangong, alors que la Chine promeut celle-ci comme une plaque tournante de la coopération internationale.

Membre d’un équipage de trois personnes comprenant le commandant chinois Tang Hongbo et l’ingénieur de vol Wu Yi, le pilote de 40 ans exercera les fonctions de spécialiste de charge utile et devrait rester à bord de la station, baptisée "Palais céleste" en chinois, pendant 5 à 10 jours pour y mener des expériences.

Le lancement du vaisseau spatial, qui utilisera une fusée Longue Marche-2F, est prévu à 8h18 (00h18 GMT) depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine.

Pour se préparer, Zeeshan Ali a passé sept mois à Pékin à suivre des cours de mandarin, écouter des chansons et lire de la poésie chinoises. Il s'est également essayé à la calligraphie et au tennis de table.

"Je ne vole pas seulement pour moi-même. Je porte le nom du Pakistan sur mes épaules", a-t-il déclaré à des journalistes.

Dans un message publié sur X, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a remercié le président chinois Xi Jinping, déclarant : "L’amitié entre le Pakistan et la Chine dépasse les sommets de l’Himalaya dans son voyage vers l’espace".

Cette initiative "apporte du prestige, un savoir-faire scientifique et technologique important, ainsi qu’un niveau de collaboration plus approfondi et de bonne volonté diplomatique avec la Chine", a expliqué Blaine Curcio, fondateur de la société Orbital Gateway Consulting, basée à Hong Kong.

L'ESPACE, OUTIL DU SOFT POWER CHINOIS

La station spatiale peut accueillir jusqu’à six astronautes lors des relais, lorsque l’équipage de trois personnes qui arrive chevauche l’équipage sortant.

Le commandant de Shenzhou-23, Zhu Yangzhu, restera sur place pour contribuer aux recherches sur la manière dont le corps humain s'adapte à l'espace — une étape cruciale en vue d'une mission habitée prévue vers la Lune et d'un éventuel voyage vers Mars. Le reste de l'équipage de Shenzhou-23 quittera Tiangong aux côtés de Zeeshan Ali.

Pékin prévoit d’établir une base de recherche sur la Lune d’ici 2035, en collaboration avec la Russie.

"La Chine a toujours su très bien utiliser l’espace pour exercer son soft power", selon Victoria Samson, directrice en chef chargée de la sécurité et de la stabilité spatiales à la Secure World Foundation, une organisation basée aux États-Unis.

"Il suffit de voir le nombre de satellites qu’elle construit et lance pour d’autres pays, ainsi que la manière dont elle construit des télescopes et des centres de suivi dans les pays du Sud — il s’agit donc simplement d’une action de plus dans cette veine", a-t-elle ajouté.

La coopération spatiale entre Pékin et Islamabad a débuté au début des années 1990. La Chine a lancé à plusieurs reprises des satellites pakistanais et un véhicule d'exploration de fabrication pakistanaise devrait voler à l'occasion d'une mission lunaire chinoise aux alentours de 2028.

(Rédigé par Shi Bu et Alessandro Diviggiano; Avec la contribution de Liz Lee; Version française Rihab Latrache, édité par Zhifan Liu)