Un physicien fait entrer les jeux vidéos à Polytechnique

L'école a lancé une chaire en partenariat avec Ubisoft pour développer la recherche sur les jeux vidéo. Elle est pilotée par le chercheur Raphaël Granier de Cassagnac, par ailleurs auteur de livres de science-fiction.

C'est une salle pas tout à fait comme les autres. Pour y accéder, il faut grimper le sentier qui zigzague dans les bois depuis la station Lozère du RER B, à Palaiseau (Essonne). Jusqu'ici, rien de surprenant. Les étudiants de l'Ecole polytechnique en connaissent le moindre tournant. Direction ensuite le centre de recherche et son dédale de couloirs, où se croisent thésards anonymes et vedettes de la science. On dépasse sans ciller le bureau du lauréat français du prix Nobel 2018 de physique, et on s'arrête devant une pièce sobre.

Tableau, ordinateurs, câbles en vrac, l'endroit se fond parfaitement dans l'univers savant environnant. Ou presque. Deux casques de réalité virtuelle gisent sur une table. Tout autour, les murs sont recouverts de papiers où sont annotées les idées, en vrac. Car ce sont des jeux vidéo qu'on développe ici, au sein du laboratoire Leprince-Ringuet, une unité mixte de recherche entre l'X et le CNRS. Le « gamelab » est le fer de lance de la nouvelle chaire science et jeu vidéo créée par Polytechnique et financée par l'entreprise française de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo Ubisoft. Chemise à carreaux et bagues en argent aux doigts, son porteur, Raphaël Granier de Cassagnac, a le profil de l'emploi : « Je suis un peu schizo », s'amuse-t-il.

Grâce à ses mécanismes ludiques et à la force d'implication de l'interactivité, le jeu vidéo permet d'initier un public de plus en plus large à des concepts scientifiques

