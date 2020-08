Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un petit PSG s'impose face à Sochaux Reuters • 05/08/2020 à 21:03









Un petit PSG s'impose face à Sochaux par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le PSG, sans ses stars, s'est imposé 1 but à 0 face au FC Sochaux dans un match amical disputé au Parc des princes. Les joueurs de Thomas Tuchel ont assuré le minimum syndical face au club de Ligue 2. Grâce à un but de Choupo Moting à la 15ème minute, Paris poursuit sa préparation en vue de la Ligue des Champions dans une semaine. L'information du jour est la probable absence de Verrati qui s'est blessé hier à l'entraînement. Il est incertain pour le déplacement à Bergame. Une bien mauvaise nouvelle qui s'ajoute à la blessure de Mbappé qui pourrait tout de même être présent dans le groupe parisien pour affronter l'Atalanta.

