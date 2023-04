information fournie par So Foot • 21/04/2023 à 23:05

Un petit PSG prend les trois points à Angers

Mis à l'abri par un doublé de Kylian Mbappé, le PSG a fait l'essentiel en gagnant sur la pelouse d'Angers (2-1). Sans être très convaincant, Paris fait un nouveau pas vers le titre de champion de France.

Angers 1-2 PSG

Buts : Thioub (87 e ) pour Angers // Mbappé (9 e , 26 e ) pour le PSG

En apparence, un choc des extrêmes entre Angers et le PSG, en plein mois d’avril, n’aurait pas un sac d’enseignements à délivrer. Pourtant, c’est peut-être ce vendredi soir, en ouverture de la 32 e journée dans l’écrin Raymond-Kopa, que Paris a définitivement plié cette Ligue 1 cuvée 2022-2023. Avant Lens-Monaco ce samedi et Lyon-Marseille dimanche, les Rouge et Bleu se sont rendu le match facile grâce à un doublé de Kylian Mbappé lors de la première demi-heure. Suffisant pour dégoûter des Scoïstes déjà condamnés, mais venus pour jouer, comme si cette réception de l’ogre parisien était la dernière occasion de remplir totalement son stade avant un petit moment.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com