Un pays, deux Eglises: le Noël divisé d'orthodoxes du Monténégro

Les deux groupes de fidèles se sont rassemblés dans le calme à Cetinje, l'ancienne cité royale du petit pays des Balkans, à l'occasion du rituel du "badnjak", durant lequel sont brûlées des branches de chêne.

D'importantes forces de police avaient été déployées pour éviter tout incident entre les 1.500 fidèles ayant participé aux deux cérémonies, selon une correspondante de l'AFP.

D'un côté, les fidèles de l'Église orthodoxe serbe (SPC), principale institution religieuse de ce pays de 620.000 habitants. Parmi eux, l'ambassadeur de Serbie au Monténégro.

De l'autre, à une centaine de mètres de distance, les adeptes de la petite Église du Monténégro, non reconnue par le monde orthodoxe.

La rivalité entre les deux Églises dure depuis des décennies, mais les tensions ont monté d'un cran avec l'adoption fin décembre d'une loi sur la liberté de religion.

Le sujet déborde de la sphère religieuse et touche à la question de l'identité nationale du Monténégro et ses relations complexes avec la Serbie, avec laquelle il fut uni pendant près de 90 ans.

Le texte prévoit la nationalisation des biens dont les communautés religieuses ne peuvent prouver qu'ils leurs appartenaient avant 1918. A cette date, le Monténégro avait perdu son indépendance et été intégré au royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

(PHOTO ARCHIVE) Représentants de l'Eglise orthodoxe serbe et fidèles face à la police devant le Parlement à Podgorica, le 3 janvier 2020, avant un vote sur une loi controversée sur la liberté de religion, le 26 décembre 2019 Serbian Orthodox Church clergy and believers stand in front of police on a bridge near the parliament, ahead of the vote on a controversial law on religious freedom in Podgorica on December 26, 2019.More than a dozen Montenegrin opposition MPs were detained in parliament on December 27, 2019, after they violently protested a controversial law on religious freedom, which was passed after the group was taken away. The law has raised tensions in recent weeks between the government and a pro-Serb opposition which is close to the Serbian Orthodox Church (SPC), Montenegro's main religious body. Under the legislation, religious communities need to prove ownership of property from before 1918, when Montenegro lost its independence, in order to keep it. ( AFP / Savo PRELEVIC )