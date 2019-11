Un patient décède après plusieurs appels au Samu de Nancy : ouverture d'une enquête judiciaire

Le parquet de Nancy a ouvert une enquête concernant la prise en charge par le Samu nancéien d'un patient décédé le 6 novembre, rapporte l'Est Républicain.Selon une amie de ce patient, âgé de 54 ans, le Samu a raccroché à trois reprises en l'espace d'un quart d'heure alors qu'elle-même et le malade, résidant à Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle), à une quinzaine de kilomètres de Nancy, tentaient d'obtenir de l'aide.Au terme d'un quatrième appel, les pompiers, qui avaient transmis les trois premiers au Samu, se sont eux-mêmes déplacés, selon le quotidien régional.Le patient souffrait de fortes douleurs à la poitrine et son état de santé ne cessait de se dégrader. Il a fait un arrêt cardiaque et n'a pu être ranimé, en dépit de l'arrivée d'une équipe du Samu, venue en renfort.Procédure judiciaire et enquête administrativeConfirmant l'ouverture d'une « procédure de recherche des causes de la mort », le procureur de Nancy a précisé que « dans ce cadre, une autopsie a eu lieu qui a conclu à un décès dû à une rupture de l'aorte ».« Il a été demandé au service d'enquête de procéder à la saisie et à l'exploitation de l'enregistrement de la régulation du Samu », a ajouté le magistrat, François Pérain.Interrogée, l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a indiqué avoir ouvert de son côté une enquête administrative qui donnera lieu « à une inspection dans les prochains jours ».« Une enquête interne, en lien avec l'ARS est en cours », devant permettre « d'analyser les conditions de prise en charge du patient », a également indiqué le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy.L'amie du patient décédé a raconté à L'Est Républicain ses appels au Samu. « On me demande alors si je suis médecin avant de m'entendre dire : « Vous n'allez pas faire le diagnostic à ma place ». On m'explique qu'il s'agit d'une grippe et ...