Un Paris bientôt en Allemagne ?

Le coup de pied dans la fourmilière. Bien décidé à remettre (enfin) l’Allemagne sur pied, Jürgen Klopp va devoir faire des choix forts pour sa première liste à la tête de la Nationalmannschaft , qui sera dévoilée jeudi.

L’attaquant de l’AS Monaco, Paris Brunner, pourrait bien en profiter selon les informations de L’Équipe . Auteur d’un excellent début de saison sous le soleil azuréen avec déjà 5 réalisations , et ce malgré une polémique entourant une obscure célébration, le joueur de 20 ans impressionne en Ligue 1. De là à se faire une place outre-Rhin ?…

MB pour SOFOOT.com