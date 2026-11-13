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Un parcage réduit pour PSG-AS Roma
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 14:48

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Un parcage réduit pour PSG-AS Roma

Un parcage réduit pour PSG-AS Roma

Alerte au choc entre capitales. Le PSG recevra la Roma le 25 novembre prochain et si le rectangle vert promet de nous offrir des étincelles au vu du talent au mètre carré qui sera présent sur le terrain, en tribunes en revanche, l’ambiance risque d’être plus morose.

Le parcage visiteurs censé être réservé aux 2000 supporters de l’équipe adverse va être réduit à 1500 places après l’ordre du préfet de police de Paris et de la DNLH. Une capacité amoindrie en raison de la crainte des autorités de faire face à l’intervention des ultras du Napoli, très proches de ceux du PSG.…

MB pour SOFOOT.com

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