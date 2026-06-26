Un Parc des princes entre 60 000 et 70 000 places serait à l’étude

Nouveau coup de chaud. Comme le rapporte L’Équipe , un premier comité de pilotage a commencé à évoquer l’avenir du Parc des princes ce jeudi après-midi à la mairie de Paris. Le maire de la capitale Emmanuel Grégoire , celui du XVIe arrondissement Jérémy Redler et le directeur général du PSG Victoriano Melero ont notamment co-présidé cette réunion. Pour aboutir à un accord, ces messieurs se sont entretenus avec plusieurs représentants politiques et des institutions de l’État qui se sont aussi penchés sur le dossier (coucou Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France).

Des négociations pour agrandir l’enceinte

Si tout ce bazar pourrait bien conduire à un réaménagement des alententours du stade, l’essentiel réside ailleurs. En effet, le PSG aurait soumis des simulations d’agrandissement avoisinant les 60 000 places, ce qui en offrirait 12 000 de plus aux supporters parisiens. Des études de faisabilité seraient plutôt favorables à un tel changement, et pourraient même pousser la métamorphose de l’enceinte à 70 000 places . Mais attention : seuls les premiers jalons des discussions ont été posés , aucune décision n’a été prise.…

SW pour SOFOOT.com