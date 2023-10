Un paradis fiscal en France pour attirer la Fifa ?

Et avec le 49.3, ça devrait vite se concrétiser.

La France rêve d’un retour de la FIFA sur son territoire depuis le départ de l’instance en 1932. Le président de la République, Emmanuel Macron, grand fan du ballon rond (cf So Foot numéro 206), pousserait auprès de Gianni Infantino, dirigeant de la plus grande instance du football mondial, pour que la FIFA fasse ses valises et revienne à Paris. Pour parvenir à son but, le gouvernement a un plan bien ficelé.…

CD pour SOFOOT.com