Un OM à passer sur le gril

Dauphin du PSG la saison dernière, l'OM va enfin commencer sa saison dimanche soir, à Brest, sans trop savoir sur quel pied danser. Néanmoins, André Villas-Boas est clair : s'il estime "impossible" de titiller le PSG pour le titre, son groupe est serein et a de grosses ambitions.

Brest Marseille le 30/08/2020 à 21:00 Ligue 1 Uber Eats

OM : à quoi jouent McCourt et Ajroudi ?

Clap de début : après le vrai-faux départ d'André Villas-Boas au printemps, qui a finalement décidé de rester pour- avec des joueurs qui ont fait des pieds et des mains pour ne pas qu'il fasse ses valises à la suite de l'éviction Andoni Zubizarreta -, les rumeurs de vente et plusieurs semaines de doutes face aux nombreux cas positifs au Covid-19 détectés au sein de l'effectif marseillais, l'OM est enfin de retour. Du moins, va tenter de faire son retour, dimanche soir, à Brest, où la bande à AVB se pointe sans trois cadres (Sarr, Payet et Álvaro), testés positifs au coronavirus., a évidemment d'abord soufflé Villas-Boas, vendredi.Puis, le Portugais qui, à une exception près (au Zénith, où il s'est fixé de mars 2014 à mai 2016), n'est jamais resté plus d'un an et demi sur un banc, a tenté de positiver :