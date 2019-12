Un OL tardif, une pluie charentaise et un derby parisien à sens unique

Un Soyaux-Fleury reporté pour ce début de la phase retour et peu de nouveauté sur toutes les autres pelouses : l'OL l'a emporté malgré Mylène Chavas, tout comme le PSG et Bordeaux, alors que Metz et Marseille ont bien évidemment perdu. Heureusement que Clarisse Le Bihan, Marie-Antoinette Katoto et Ouleymata Sarr sont là pour nous offrir des top buts.

Ce qu'il faut retenir de la 12e journée

12ème journée de #D1Arkema ? Résultats et classement après les matchs de ce dimanche pic.twitter.com/4geptTOJFY -- D1 Arkema (@D1Arkema) December 15, 2019

Le golazo du week-end : Clarisse Le Bihan

Le week-end n'a pas démarré sous les meilleurs auspices, avec le report de Soyaux-Fleury sur arrêté préfectoral en raison des intempéries sur Angoulême : le duel du ventre mou se disputera samedi 21 décembre. Malgré quelques turbulences du côté de Dijon, le leader lyonnais s'en est sorti chez le 10du championnat (0-2) et enchaîne une sixième victoire de rang. La seule équipeque possède Jean-Michel Aulas ne creuse pas son avance en tête, puisque le Paris Saint-Germain a croqué son petit frère le PFC à Charléty (0-3) grâce à un splendide but du talon signé Marie-Antoinette Katoto, une réalisation en pivot de Léa Khelifi et un dernier pion génialement chanceux de la part d'Ashley Lawrence, joueuse canadienne de l'année 2019. Derrière, Bordeaux enchaîne une cinquième succès et conforte sa troisième place en se baladant à Marseille (1-4). Pour le reste, le Stade de Reims a arraché un point in extremis à Guingamp grâce sa capitaine Giorgia Spinelli à la 89(1-1) et passe ainsi à la neuvième place devant le DFCO à la différence de buts (seul mouvement au classement), alors que Montpellier s'est fait plaisir sur le pré du cancre messin (0-3).