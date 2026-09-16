Un OL à deux visages s'impose dans la douleur à Anderlecht

Un OL à deux visages s'impose dans la douleur à Anderlecht

L'OL a lancé sa campagne européenne de manière bipolaire, en brillant, d'abord, puis en souffrant une bonne partie de la seconde période. À l'arrivée, l'essentiel est là : trois points ramenés d'Anderlecht (1-2) avec un grand Keito Nakamura.

Anderlecht 1-2 Olympique lyonnais

Buts : Cvetkovic (61 e ) pour le RSCA // Nartey (8 e ) et Nakamura (22 e ) pour les Gones

Plus d’infos à venir… …

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com