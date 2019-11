Un objet dans l'actu : le Whopper alternatif de Burger King

Depuis le 12 novembre, plusieurs restaurants européens de l'enseigne ont désormais un « rebel Whopper », à base de viande végétale, à leur menu. Pas en France, où la marque préfère miser sur ses recettes carnivores.

McDonald's grillé au poteau

Burger King l'a annoncé tambour battant en début de semaine : une version végétarienne de son « Whopper » va venir enrichir le menu de l'enseigne de restauration rapide dans 25 pays et 2 500 restaurants en Europe - mais pas encore en France, où la marque préfère mettre l'accent sur ses burgers gourmets.

Testé depuis le printemps aux États-Unis et en Suède, l'« Impossible Whopper », conçu par la jeune société californienne Impossible Foods, contenait un « steak », à base de plantes, qui a le goût et la texture de la viande hachée. Pour l'Europe, la chaîne de restauration américaine s'est tournée vers le néerlandais The Vegetarian Butcher, récemment racheté par la multinationale Unilever, pour garnir ses petits pains et créer le « Rebel Whopper ». La chaîne prend ainsi une longueur d'avance sur son concurrent McDonald's, encore en phase de test sur ce marché.

Une bien juteuse fausse viande

Dans un contexte d'urgence climatique toujours plus pressant, les géants de l'agroalimentaire ont bien senti le vent tourner : depuis quelques années, c'est la ruée vers les « protéines alternatives » d'origine végétale, au bilan carbone moins lourd que celles issues de l'élevage industriel. En France, les grandes surfaces foisonnent déjà de nouvelles gammes végétariennes et véganes, et Nestlé a lancé son « Incredible Burger » depuis le printemps.

La nouveauté du « burger végétal » est qu'il ressemble à s'y méprendre à de la viande.

