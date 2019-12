Un objet dans l'actu : le narco sous-marin jetable

Pour la première fois, un semi-submersible, type d'embarcation fréquemment utilisé par les trafiquants de drogue en Amérique latine, a été intercepté en Europe, sur les côtes de Galice, au nord de l'Espagne.

Des côtes de l'Amérique latine à celles de Galice

L'Administration antidrogue américaine (DEA) estime que les premiers semi-submersibles destinés au trafic de stupéfiants ont commencé à naviguer entre les côtes de l'Amérique latine et celles des États-Unis à la fin des années 1990, dans le but d'éviter les radars. Cependant, le premier submersible intercepté ne l'a été qu'en 2006, au large du Costa Rica.

Imaginés par les cartels colombiens, construits dans des chantiers navals clandestins du Guyana ou du Suriname et généralement fabriqués en fibre de verre pour ne pas être détectés par les sonars, ces engins sont capables de brèves plongées à de faibles profondeurs, guère plus de huit mètres, et ont, d'ordinaire, une autonomie limitée. Raison pour laquelle la découverte d'un « narco sous-marin » au nord de l'Espagne surprend les experts, qui doivent encore comprendre comment il a pu traverser l'Atlantique.

Une embarcation très rudimentaire

Le « narco sous-marin » intercepté dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 novembre au large de Cangas, en Galice, est un semi-submersible de 22 mètres de long très rustique, dont le coût pourrait avoisiner les 2 millions d'euros. Il n'a ni cabine ni même toilettes, et se limite à une salle des machines et à un poste de pilotage, l'espace restant étant réservé au stockage des paquets de drogue.

Les enquêteurs espagnols en ont compté 152, contenant plus de 3 tonnes de cocaïne, pour une valeur estimée à près de 100 millions d'euros. Il restait peu de place pour ses trois passagers... Le projet de ces derniers était de livrer la marchandise en haute mer à une autre embarcation, mais le mauvais temps a compliqué l'opération et la garde civile a pu intervenir lorsqu'ils sont arrivés à 80 mètres des côtes.

