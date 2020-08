Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un nul pour le retour de la Ligue 1 Reuters • 21/08/2020 à 21:24









Un nul pour le retour de la Ligue 1 par Adonis Vesin (iDalgo) Un vrai match de Ligue 1. Bordeaux et Nantes se sont séparés sur un triste 0-0. Pour ses débuts dans l'élite, Mehdi Zerkane, expulsé à la vingtième minute après avoir essuyé ses crampons sur Nicolas Pallois, aurait pu débloquer le match. Il ne s'est finalement pas du tout emballé. Les deux équipes n'ont réussi qu'un seul tir cadré de chaque côté et les véritables occasions se comptent sur les doigts d'une main. Un résultat prévisible puisqu'aucune des deux équipes n'est prête physiquement pour la reprise de la compétition devant un Matmut Atlantique qui n'a même pas atteint la jauge des 5 000 visiteurs autorisés.

