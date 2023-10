Un nouveau titre pour Carlo Ancelotti

Rien ne résiste à Don Carlo.

Carlo Ancelotti a été diplômé en Sciences et techniques des activités physiques préventives et adaptée de l’Université de Parme ce mercredi à l’âge de 64 ans. Ce titre de Master honorifique permet au technicien italien de se faire appeler docteur, une qualité réservée aux diplômés italiens de l’université. L’entraîneur du Real Madrid a pris la parole lors cette cérémonie : « Le sport enseigne tant de choses : se mesurer à soi-même et chercher à améliorer ses limites. Le football m’a appris le respect des autres, le respect des règles et le respect de l’autorité, a confié l’Italien. En tant qu’entraîneur, à gérer un groupe, ce qui n’est pas facile, et à écouter. » …

TM pour SOFOOT.com