information fournie par So Foot • 24/02/2024 à 10:10

Un nouveau sélectionneur au chevet du patient chinois

Changement pour l’équipe de Yougoslavie !

Ce samedi, la Fédération chinoise de football (CFA) a officialisé la nomination de Branko Ivanković à la tête de son équipe nationale, en remplacement d’Aleksandar Janković. Vêtus notamment d’un maillot vert pistache fluo, les Dragons avaient été ridicules lors de la dernière Coupe d’Asie, étant éliminés dès la phase de poules et terminant avec zéro but marqué dans la poule du Qatar (futur vainqueur), du Tadjikistan (novice) et du Liban.…

AL pour SOFOOT.com