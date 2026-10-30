Un nouveau forfait pour les Bleus

Pas de salades concernant le Périgourdin.. Zinédine Zidane devra de nouveau innover en défense lors du prochain rassemblement : Maxence Lacroix s’est bien déchiré les ischios-jambiers de la jambe gauche en League Cup face à Liverpool d’après RMC. « Max s’est blessé et nous pensons qu’il ne sera pas prêt avant la trêve internationale, commente Xabi Alonso. Il sera donc absent pendant quelques semaines. »

Les examens effectués par le défenseur de 26 piges indiquent même qu’il pourrai t ne pas rejouer avant 2027 . Il est forfait pour sûr face à Manchester United et pour les prochains matchs de l’équipe de France contre l’Italie puis la Turquie les 12 et 15 novembre prochains.…

SW pour SOFOOT.com