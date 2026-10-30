Un nouveau forfait pour les Bleus
Pas de salades concernant le Périgourdin.. Zinédine Zidane devra de nouveau innover en défense lors du prochain rassemblement : Maxence Lacroix s’est bien déchiré les ischios-jambiers de la jambe gauche en League Cup face à Liverpool d’après RMC. « Max s’est blessé et nous pensons qu’il ne sera pas prêt avant la trêve internationale, commente Xabi Alonso. Il sera donc absent pendant quelques semaines. »
Les examens effectués par le défenseur de 26 piges indiquent même qu’il pourrai t ne pas rejouer avant 2027 . Il est forfait pour sûr face à Manchester United et pour les prochains matchs de l’équipe de France contre l’Italie puis la Turquie les 12 et 15 novembre prochains.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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