Un nouveau forfait de taille pour l’Olympique lyonnais
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 21:28

Un nouveau forfait de taille pour l’Olympique lyonnais

Un nouveau forfait de taille pour l’Olympique lyonnais

Le FC infirmerie continue de se remplir. Sorti à la 69 e minute lors de l’élimination de l’Olympique lyonnais face au RC Lens en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 4 TAB 5), Ainsley Maitland-Niles ne sera pas en mesure de disputer la rencontre face au Paris FC prévue ce dimanche à 20h45.

🗨 « C’est toujours dur pour un groupe quand on ne gagne pas, mais ce groupe a une mentalité que j’aime beaucoup. » 🎙 Avant #OLPFC, Paulo Fonseca souligne avec fierté la réaction de son équipe après avoir été menée 2-0 et se concentre désormais sur la rencontre de dimanche. 🗞️… pic.twitter.com/gdCW7T8APV…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
