 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un nouveau forfait chez les Bleus ?
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 21:01

Ajouter Boursorama à vos sources

Un nouveau forfait chez les Bleus ?

Un nouveau forfait chez les Bleus ?

Encore, ça fait beaucoup là, non ? Après les forfaits de Pierre Kalulu et Marcus Thuram, un nouveau joueur des Bleus pourrait être contraint de quitter le rassemblement de l’équipe de France : Aurélien Tchouaméni . Selon les informations de L’Équipe, le milieu du Real Madrid n’aurait pas terminé la séance d’entraînement collective du jour.

Des examens à passer

Visiblement touché au pubis, le milieu défensif, qui compte 50 sélections avec l’équipe de France, va passer des examens pour connaître la nature exacte de sa blessure. S’il devait déclarer forfait, ce serait le deuxième rassemblement manqué de suite , puisqu’il était déjà absent en septembre-octobre, jugé trop juste par Zidane et son staff après s’être blessé aux adducteurs pendant la Coupe du monde 2026.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Paris FC prend l'eau à Madrid
    Le Paris FC prend l'eau à Madrid
    information fournie par So Foot 10.11.2026 20:40 

    Real Madrid 3-0 Paris FC Buts : Caruso (55 e ), Beerensteyn (65 e ) et Caicedo (81 e ) La soupe à la grimace.… TM pour SOFOOT.com

  • Toutes les infos pour le match solidaire pour Christophe Gleizes
    Toutes les infos pour le match solidaire pour Christophe Gleizes
    information fournie par So Foot 10.11.2026 20:14 

    Le match le plus important de l’année. Ce mercredi, à l’occasion des 500 jours de détention de notre cher collègue et ami Christophe Gleizes , un match solidaire aura lieu dans un stade parisien . À l’initiative de Reporters sans frontières (RSF) et avec le soutien ... Lire la suite

  • Lens, flop modèle
    Lens, flop modèle
    information fournie par So Foot 10.11.2026 20:06 

    En trois mois à peine de compétitions, le RC Lens a déjà remercié deux entraîneurs, Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac, digérant mal une dernière saison exceptionnelle sur tous les plans. C'est la dure loi de ce foot : un club érigé en modèle à suivre en août peut ... Lire la suite

  • L'OL a appelé Guardiola après le départ de Fonseca
    L'OL a appelé Guardiola après le départ de Fonseca
    information fournie par So Foot 10.11.2026 19:49 

    Le fameux appel à un ami. Avant de recruter Carlos Vicens, les dirigeants de l’Olympique lyonnais, qui a vu Paulo Fonseca se faire la malle pour le Sporting Portugal, auraient passé un coup de fil à Pep Guardiola, selon l’AFP. Alors non, on vous arrête tout de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank