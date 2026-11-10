Un nouveau forfait chez les Bleus ?

Encore, ça fait beaucoup là, non ? Après les forfaits de Pierre Kalulu et Marcus Thuram, un nouveau joueur des Bleus pourrait être contraint de quitter le rassemblement de l’équipe de France : Aurélien Tchouaméni . Selon les informations de L’Équipe, le milieu du Real Madrid n’aurait pas terminé la séance d’entraînement collective du jour.

Des examens à passer

Visiblement touché au pubis, le milieu défensif, qui compte 50 sélections avec l’équipe de France, va passer des examens pour connaître la nature exacte de sa blessure. S’il devait déclarer forfait, ce serait le deuxième rassemblement manqué de suite , puisqu’il était déjà absent en septembre-octobre, jugé trop juste par Zidane et son staff après s’être blessé aux adducteurs pendant la Coupe du monde 2026.…

TM pour SOFOOT.com