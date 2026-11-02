Un nouveau dirigeant du HAC quitte le navire

Rien ne va plus. Deux jours après le départ de l’entraîneur Didier Digard et la démission du président Jean-Michel Roussier ce week-end, c’est au tour du directeur sportif, Demba Ba, de mettre les voiles selon les informations de L’Équipe. Conséquence : le club doyen se retrouve sans direction sportive.

Bienvenue en enfer

Étrillé par le PSG et Achraf Hakimi vendredi (1-5), le club normand vit un début de saison particulièrement délicat. Avec seulement deux petits points en neuf journées , le HAC est bon dernier de la Ligue 1 et compte déjà cinq et six points de retard sur Le Mans et Troyes. Ces départs en cascade n’arrangent donc rien à la situation déjà bien compliquée pour le club doyen.…

TM pour SOFOOT.com