Un nouveau club de Ligue 2 prend la porte en Coupe de France

L’hécatombe continue. Après Dijon vendredi soir, c’est au tour de Rodez de voir l’aventure en Coupe de France s’arrêter dès la première rencontre. Opposés à Versailles, les Ruthénois se sont inclinés 3 à 2.

Double renversement

Cueilli à froid par l’ouverture du score précoce de Kenny Rocha Santos (1-0, 4 e ) , le RAF avait fait le plus dur en parvenant à renverser la situation grâce aux réalisations de Jordan Mendes (1-1, 35 e ) et Nachon Nsingi (1-2, 44 e ) . Cependant, les visiteurs se sont écroulés en fin de match. L’espoir est venu de Bilal Cissé (2-2, 72 e ) avant qu’Artur Zakharyan ne fasse chavirer de bonheur tous les spectateurs présents au stade Georges Lefèvre en scellant la victoire versaillaise au bout du temps additionnel (3-2, 90 e +1) .…

LB pour SOFOOT.com