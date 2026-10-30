Un nouveau changement de programme pour la CAN

Tous les deux ans… euh non, tout les quatre ans… euh non en fait, tous les deux ans ! Alors que la Confédération africaine de football (CAF) s’était décidée l’année dernière de se réduire à une CAN tous les quatre ans, l’instance a finalement annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi que la compétition se tiendrait à nouveau tous les deux ans.

« Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé à l’unanimité, ce jeudi, que la Coupe d’Afrique des nations se tiendra de nouveau tous les deux ans. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, avait annoncé, lors de la Conférence stratégique de la CAF organisée au Cap-Vert du 7 au 9 octobre 2026, que le Comité Exécutif réexaminerait la décision prise l’année dernière de faire passer la CAN à un cycle quadriennal. » …

MB pour SOFOOT.com