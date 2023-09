Un nouveau but, un headshot et une victoire : CR7 continue de s'amuser

Insatiable.

De retour aux affaires avec Al-Nassr après la trêve internationale, Cristiano Ronaldo a repris là où il s’était arrêté. Son équipe a dominé Al-Raed et aligné un quatrième succès de rang (1-3). Sadio Mané (45 e +1) et Talisca (49 e ) ont mis Al-Nassr sur les bons rails, et CR7 a fini le travail dans le dernier quart d’heure (78 e ). Le Portugais affiche déjà sept buts en cinq matchs de Saudi Pro League cette saison. Il a aussi laissé un petit souvenir à un caméraman, qui s’est pris un coup franc en pleine poire. Sonné, l’homme a titubé après l’impact et a eu besoin de quelques instants pour reprendre totalement ses esprits.…

QB pour SOFOOT.com