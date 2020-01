Un navire russe nargue un destroyer américain en mer d'Arabie

La collision a été évitée de justesse. D'après un communiqué de l'US Navy, un navire de guerre russe s'est approché de manière « agressive » d'un destroyer de l'armée américaine jeudi 9 janvier. Le bateau américain, un USS Farragut, menait une patrouille de routine dans le nord de la mer d'Arabie. Il a dû sonner cinq coups de sirène, le signal international maritime d'alerte, pour que le navire russe, qui s'était approché de très près, modifie sa trajectoire. Ce dernier avait initialement refusé de changer sa course.Une vidéo obtenue par CNN montre la trajectoire du bateau russe, qui a frôlé le navire américain d'une cinquantaine de mètres. À l'image, les bâtiments sembleraient presque se toucher. Les règles internationales de navigation stipulent notamment qu'un navire arrivant par l'arrière et voulant dépasser un autre navire a pour responsabilité de s'assurer de la sécurité du navire qu'il double.Lire aussi Le « Charles de Gaulle » à bon port après son premier déploiement « 2.0 »Un incident similaire en juinCe n'est pas la première fois qu'un navire américain se dit ainsi provoqué par la marine russe. Le 7 juin dernier, un croiseur américain et un destroyer russe avaient évité de peu la collision en mer de Chine, et les armées des deux pays s'étaient mutuellement rejeté la responsabilité de l'incident. Selon le média américain CNN, les deux navires étaient si près l'un de l'autre qu'il était possible...