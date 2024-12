Un navire de guerre américain accoste au Cambodge, près d'une base rénovée par Pékin

Des militaires de la marine royale cambodgienne devant le navire de guerre américain USS Savannah dans le port de Sihanoukville, au sud du Cambodge, le 16 décembre 2024 ( AFP / Suy SE )

Un navire de guerre américain a accosté lundi au Cambodge pour la première fois depuis huit ans, à quelques kilomètres seulement d'une base navale rénovée par la Chine.

Des journalistes de l'AFP ont vu des membres de la marine cambodgienne accueillir l'arrivée de l'USS Savannah dans la ville portuaire de Sihanoukville, dans le sud du pays, lundi.

Annonçant la visite vendredi, le ministère cambodgien de la Défense avait précisé qu'elle visait à "renforcer et développer l'amitié" et "promouvoir la coopération bilatérale entre le Cambodge et les États-Unis".

Les relations entre Washington et Phnom Penh se détériorent depuis des années, tandis que la Chine a injecté des milliards de dollars dans des projets d'infrastructures sous l'ancien dirigeant cambodgien Hun Sen.

Depuis 2022, la Chine finance la rénovation de la base naval de Ream, située à quelque 30 kilomètres de Sihanoukville et construite à l'origine en partie avec des fonds américains.

Pour Washington, Ream pourrait fournir à Pékin une position stratégique dans le golfe de Thaïlande près de la mer de Chine méridionale, largement revendiquée par Pékin.

Mais les autorités cambodgiennes ont nié avec constance que la base soit utilisée par une force étrangère.

Des premiers navires de guerre chinois s'étaient amarrés dans la base en décembre 2023. En mai suivant, deux autres ont accosté au port de Sihanoukville lors des plus grandes manœuvres militaires jamais organisées entre la Chine et le Cambodge.

Selon le ministère de la Défense cambodgien, 27 navires de guerre américains ont accosté dans le pays depuis 2007, mais la visite de lundi est la première en huit ans.

Les 103 membres d'équipage américains rencontreront le commandant de la base de Ream et mèneront des activités pour "améliorer l'échange culturel et la coopération", ajoute le ministère.

Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin s'était rendu au Cambodge en juin pour relancer la relation avec ce proche allié de la Chine.