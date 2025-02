Un mouvement de grève à la RATP va perturber le RER A vendredi

Une grève des agents de la RATP va perturber la circulation du RER A vendredi, a annoncé la régie ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Une grève des agents de la RATP va perturber la circulation du RER A vendredi, a annoncé la régie mercredi, les syndicats dénonçant le nouveau logiciel de gestion des congés des conducteurs.

"La RATP prévoit un trafic perturbé sur la ligne A du RER avec en moyenne deux trains sur trois" vendredi, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Le RER B, exploité par la RATP seulement sur sa portion sud (la partie nord étant gérée par la SNCF), connaîtra lui aussi une offre réduite, mais en raison de travaux sur le nord de la ligne et non à cause de la grève, a indiqué la régie.

"L'interconnexion à Gare du Nord sera interrompue", a précisé la RATP, ce qui signifie que les voyageurs devront changer de train à cette station pour poursuivre leur voyage.

Le syndicat FO-RATP dénonce des vacances qui sont imposées aux conducteurs à cause du logiciel de congés déployé par la direction. "Chacun doit pouvoir faire ses choix et partir en famille", affirme le syndicat.

Pour le syndicat La Base, numéro un chez les conducteurs du RER, "nos congés et nos permutations touchent à l'organisation de nos vies et de nos familles (...), il est temps que la direction nous considère".