Un mort dans le naufrage d'un pétrolier au large d'Ibiza, risque de pollution

Au moins un membre de l'équipage d'un pétrolier transportant du gazole est mort après le naufrage du navire survenu dans la nuit de mercredi à jeudi à quelque 46 km au large de l'île espagnole d'Ibiza, ont annoncé les services de secours locaux.

Le chimiquier Med Emre, battant pavillon maltais, faisait route entre Algésiras et Barcelone et transportait probablement jusqu'à 7.000 tonnes de gazole, a indiqué le ministère de l'Intérieur des îles Baléares dans un communiqué.

Les services d'urgence ont précisé que les 17 membres d'équipage avaient été secourus, mais que l'un d'eux était décédé après avoir été transporté directement à l'hôpital Can Misses d'Ibiza. Six autres ont été évacués vers l'aéroport d'Ibiza puis acheminés vers deux hôpitaux pour des blessures légères, principalement dues à l'hypothermie.

Parmi les autres membres d'équipage, cinq ont été transportés à Valence et cinq autres sont restés à bord d'un navire de secours sans présenter de problème de santé, ont ajouté les autorités.

Les services espagnols de sauvetage en mer ont dépêché le Clara Campoamor, un navire spécialisé dans la lutte contre les marées noires, ainsi qu'un avion pour survoler la zone. Trois hélicoptères ont participé aux opérations, aux côtés de navires marchands se trouvant à proximité.

L'autorité espagnole de la marine marchande a activé le plan national d'urgence en cas de pollution maritime au niveau 2, le deuxième plus élevé, a-t-elle précisé.

Les eaux au nord-est d'Ibiza abritent des tortues marines, des dauphins et le puffin des Baléares, l'un des oiseaux marins les plus menacés d'Europe. Y sont également présents de vastes herbiers de posidonie (Posidonia oceanica) qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité marine.

La pire catastrophe environnementale maritime que l'Espagne ait connue s'est produite en 2002, lorsque le pétrolier Prestige, battant pavillon des Bahamas, a coulé au large du nord-ouest de la Galice, déversant des dizaines de milliers de tonnes de fioul lourd et polluant des centaines de plages en Espagne et en France.

Le gouvernement régional des Baléares a déclaré qu'il recueillait des informations sur l'accident et ses conséquences possibles, notamment les risques de pollution par hydrocarbures, avant de décider des mesures à prendre.

Les autorités n'ont pas communiqué dans l'immédiat la nationalité des membres d'équipage ni les causes du naufrage.

(David Latona, version française Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)