Un Monégasque convoqué de dernière minute avec le Portugal
Sur le gong. Auteur d’un très bon début de saison sous les couleurs de l’AS Monaco, Flávio Nazinho a parfaitement su faire oublier le Brésilien Caio Henrique, parti à l’Ajax Amsterdam cet été. Le latéral portugais a disputé toutes les rencontres du club azuréen cette saison en Ligue 1 et vient d’être récompensé pour ses belles performances sous la tunique monégasque par son sélectionneur Jorge Jesus. Nazinho profite du forfait de Nuno Tavares pour se faire une place dans le groupe lusitanien.
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