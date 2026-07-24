Un Mondial sous influence(urs)

Omniprésent lors du Mondial et même invité à performer lors de la cérémonie de clôture, IShowSpeed a symbolisé la place prise par les créateurs de contenus tout au long de la compétition. Mais qui sont ces gens, et que nous veulent-ils ?

Le visage est familier. Le sourire aussi. Cette supportrice anglaise, montée sur les épaules d’un gaillard pour surplomber une mêlée de rosbeefs désinhibés qui font résonner les coursives du Gillette Stadium de Foxborough en ce jour de match contre le Maroc, on l’a déjà vue quelque part. Mais pas de nos propres yeux : plutôt en scrollant, comme d’habitude, sur l’un de ces réseaux qui nous bouffent toujours plus de temps d’espace de stockage du cerveau. Il faut rouvrir l’application pour en avoir le cœur net, mais c’était bien elle, face à une bonnette du Daily Mail , répondant à quelques questions sur la prestation de son équipe et Gareth Southgate, au sortir de la demi-finale de l’Euro 2024 remportée par les Three Lions face aux Pays-Bas (1-2). Pas besoin d’avoir le tabloïd britannique dans ses favoris pour avoir visionné, consciemment ou non, la séquence : ce micro-trottoir, un parmi tellement d’autres, est presque devenu dans la foulée de sa publication un objet viral, voire un minuscule morceau d’internet, que l’on revoit passer de temps en temps.

This England fans message to Gareth Southgate after reaching the #Euro2024 final is too wholesome… 🥹👏🏻 pic.twitter.com/crcxoJvB51…

Tous propos recueillis par JB

Par Jérémie Baron, entre Boston et New York pour SOFOOT.com