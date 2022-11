Un Mondial 2022 neutre en carbone, est-ce vraiment crédible ?

Les organisateurs du Mondial 2022 avaient promis d'en faire la première Coupe du monde "complètement neutre en carbone " de l'histoire. Un objectif réaffirmé par la FIFA, mais qui, selon certains experts, n'est rien d'autre que de la poudre aux yeux.

"Les émissions liées à la construction des stades sont très largement sous-estimées." Gilles Dufrasne, de l'ONG Carbon Market Watch

Bataille de chiffres

À l'origine, il y a cette promesse, écrite noir sur blanc dans le dossier de candidature du Qatar pour l'obtention de la Coupe du monde 2022 : il s'agira du premier Mondialde l'histoire. Douze ans plus tard, les stades sont sortis de terre, les délégations des 32 nations qualifiées sont arrivées sur place, tout comme la plupart de leurs supporters. Un mois durant, le petit émirat va concentrer l'attention de la planète. Au fait, cet engagement de neutralité carbone est-il toujours d'actualité ?, assure la FIFA dans une réponse adressée par mail.Et l'instance de lister les initiatives mises en place pour limiter les émissions de CO2 liées au tournoi --, sans oublier de préciser queLe plan paraît rodé. Mais il n'échappe pas, pour autant, à la critique.Ce sont d'abord les chiffres avancés qui posent question. Un rapport commandé par la FIFA et publié en juin 2021 estime que la Coupe du monde 2022 engendrera jusqu'à 3,6 millions de tonnes de CO2. Un total bien supérieur aux éditions précédentes (2,1 millions de tonnes de CO2 en 2018, environ 2,7 en 2014 et 2010), mais qui serait nettement sous-évalué., dénonce Alexis Normand, cofondateur et directeur général de Greenly, entreprise française spécialisée dans le suivi de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com