Un monde sans fumeur est possible "d'ici dix à quinze ans", estime Philip Morris

Face aux baisses de vente de cigarettes, le leader mondial du tabac plaide pour un monde sans tabac depuis plusieurs années. Ce qui ne sera possible que grâce à la coopération entre industriels, gouvernements et acteurs de la santé publique.

En près de vingt ans, le nombre total de consommateurs de tabac dans le monde a diminué d'environ 60 millions , passant à 1,337 milliard en 2018, selon la troisième édition du rapport mondial de l'OMS sur le tabagisme publié fin 2019. Et la baisse devrait se poursuivre : selon les projections de l'OMS, le nombre de consommateurs hommes devrait diminuer de deux millions entre 2018 et 2020 pour s'établir à 1,091 milliard, et de 4 millions entre 2020 et 2025, pour atteindre 1,087 milliard. Chaque année, les ventes de tabac baissent de 2,5%.

Face à ce constat, le PDG de Philip Morris International, leader mondial du tabac, plaide depuis quelques années pour un monde sans tabac. "C'est parfaitement possible, estime André Calantzopoulos lundi 20 janvier auprès du F igaro . Entre les fumeurs qui s'arrêtent et ceux qui décident de privilégier des alternatives à la cigarette, dans certains pays, nous pourrions parvenir, en dix ou quinze ans, à faire tomber le nombre de fumeurs à 3 % de la population et alors arrêter la cigarette".

Mais pour en finir avec la cigarette, "encore faut-il un alignement entre les industriels, les gouvernements et les acteurs de la santé publique" , insiste celui qui veut valoriser les produits alternatifs, comme la cigarette électronique.

André Calantzopoulos demande ainsi la mise en place de règles différentes, en matière de fiscalité et de messages sanitaires sur les emballages, et surtout, l'autorisation de faire de la publicité pour ces nouveaux produits, comme la cigarette électronique. "Il est important que les gouvernements lancent des campagnes officielles d'information sur les alternatives moins nocives que les cigarettes et qu'ils en favorisent l'accès aux consommateurs", martèle-t-il. De son côté, le numéro 1 du tabac consacre 70% de ses ressources marketing et commerciales à ces produits , grâce auxquels ils réalisent déjà 19% du chiffre d'affaires.

Alors que ces derniers temps, les incidents de cigarettes électroniques se sont multipliés, notamment aux États-Unis, où il y a eu des morts, André Calantzopoulos dénonce des mauvais usages. "Ce marché existe depuis douze ans aux États-Unis, où l'on compte 10 millions de vapoteurs, sans qu'il n'y ait eu aucun problème, jusqu'à l'utilisation d'huile de cannabis dans des systèmes ouverts", rappelle-t-il. "Certaines ONG hostiles à la cigarette électronique ont tenté d'en tirer profit, et cela a semé la confusion chez les utilisateurs", dénonce-t-il.