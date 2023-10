information fournie par So Foot • 17/10/2023 à 17:27

Un moment de silence observé lors des matchs internationaux de ce mardi

S’il fallait faire une minute de silence pour tous les drames actuels, il n’y aurait pas assez d’une mi-temps.

En mémoire des victimes de l’attentat qui a touché Bruxelles lundi soir et qui a mené à l’arrêt du match entre la Belgique et la Suède, l’UEFA a annoncé qu’un « moment de silence serait observé lors de tous les matchs de qualification à l’Euro 2024 mardi » . Dans un contexte d’escalade de violence dans le conflit israélo-palestinien et d’attentat contre un professeur en France, les matchs internationaux seront donc de nouveau le théâtre d’hommages envers les victimes du terrorisme en Europe.…

JF pour SOFOOT.com