information fournie par So Foot • 27/07/2023 à 20:17

Un mois de suspension et 10 200 euros d’amendes pour Sérgio Conceição

C’est grand-père qui disait qu’on récolte toujours ce que l’on sème.

Près de trois mois plus tard, la sanction est tombée. Le 14 mai dernier, pour le compte de la 32 e journée de la Liga BWIN, Sérgio Conceição explosait sur son banc lors du but victorieux de Danny Namaso dans le temps additionnel face à Casa Pia (2-1) avant de se retourner vers le banc adverse, faisant un geste controversé – une allusion à un éventuel paiement à l’arbitre – et des mots houleux avec Vasco Matos, adjoint adverse. Le Conseil de discipline de la Fédération portugaise de football avait tout de suite pris le dossier en main.…

MD pour SOFOOT.com