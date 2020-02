Un mois de petits business entre amis : tout ce qu'il faut retenir de ce mercato d'hiver

Nous sommes le samedi 1er février, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne et le mercato vient de fermer ses portes. De quoi va-t-on bien pouvoir parler, désormais ? Le temps de trouver, autant miser sur une rétrospective.

Le plus reuch : Bruno Fernandes

Les plus hypés : Reinier Jesus et Steven Bergwijn

Le plus chaud : le Hertha Berlin, pour toute son œuvre

Au Hertha, la révolution bruyante

Le plus réussi, déjà :

Les supporters de Manchester United ont failli perdre espoir. Mais dans le marasme ambiant autour de leur club, ils ont enfin un petit motif d'espoir en l'arrivée duportugais de 25 ans Bruno Fernandes. Venu du Sporting comme Ronaldo, il portera le 18 comme Scholes et a coûté 55 millions d'euros (+ 25 de bonus) comme un demi-Pogba. Qu'importe : si l'espoir a un prix, Manchester United a les moyens de s'aligner dessus. Même si ça leur prend trois semaines pour boucler l'affaire.D'un côté, la dernière pépite brésilienne dégotée par le Real Madrid qui commence à s'en bâtir un solide contingent. De l'autre, l'ailier phénomène du PSV Eindhoven qui a fait le grand saut vers la Premier League juste avant l'entrée en vigueur du Brexit et le début des emmerdes. Des deux côtés, un transfert chiffré à trentre millions et de jolis motifs d'espoir. Surveillez bien Reinier Jesus et Stevein Bergwijn, ce mercato d'hiver pourrait être le début d'une belle histoire.Krzysztof Pi?tek, Matheus Cunha, Santiago Ascacíbar et même Lucas Tousart qui débarquera l'été prochain : le Hertha Berlin s'est offert un mercato réussi, ambitieux et clinquant sur le papier. Maintenant que les gros guns sont de sortie, ne reste plus qu'à en faire quelque chose sur le terrain.