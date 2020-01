Un mois de pass Navigo « intégralement remboursé »

La présidente de la région Île-de-France avait annoncé qu'elle souhaitait un remboursement pour les Franciliens. Bonne nouvelle, pour les usagers des transports en commun, elle a annoncé l'avoir obtenu ce mercredi soir. « Je viens d'obtenir de la #SNCF et de la #RATP le remboursement intégral d'un mois de #PassNavigo pour tous les Franciliens. Un geste attendu par tous les voyageurs. @IDFmobilites ouvrira une plateforme internet http://mondedommagementnavigo.com d'ici la fin du mois », a-t-elle annoncé sur Twitter.Une plateforme dédiée va être mise en ligne par l'autorité régionale « d'ici la fin janvier » et « il faudra juste s'inscrire avec la preuve d'achat de son Navigo ou le numéro de son Navigo de décembre », a précisé Valérie Pécresse, qui est aussi la présidente de la région Île-de-France. « Les Franciliens depuis un mois ont vécu l'enfer [?] et la souffrance continue depuis la rentrée », avait-elle lancé. « Énormément de Franciliens ont dû marcher des heures pour aller au travail et beaucoup ont été en retard, beaucoup ont eu des surcoûts de garde d'enfants, des surcoûts de taxis? » avait-elle déploré, notant que certaines lignes n'ont pas fonctionné du tout tandis que d'autres étaient « hypersaturées ».Contractuellement, la SNCF est engagée avec Île-de-France Mobilités à faire circuler au moins un train de banlieue sur trois. La RATP, elle, a une obligation contractuelle de 50 % aux heures de...